Ordinanza del sindaco Chiassai: massimo 1.800 persone allo stadio Brilli Peri, non più di 400 in curva

Prendendo spunto dall’imminente inizio della stagione agonistica del campionato di serie D a cui parteciperà anche l’Aquila Calcio 1902, il sindaco di Montevarchi Chiassai ha emesso una ordinanza sull’agibilità dello stadio comunale Brilli Peri. L’ordinanza prevede il consenso per l’accesso al pubblico all’interno dell’impianto che avrà la durata per tutta la stagione calcistica 2018/2019 fissando la capienza ordinaria in un massimo di 1.800 persone cosi suddivise: 400 persone al massimo nella curva locale, 400 persone al massimo nella curva ospiti, 1000 persone al massimo nella tribuna centrale e nelle due tribune adiacenti (lato via Gramsci).