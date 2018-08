Operai al lavoro a Campo di Marte: ecco le chiusure delle gallerie

Intelaiature in metallo, predisposizione per le aperture dei portoni e poi al centro lo spazio per i campanelli del condominio e il videocitofono. Sono a buon punto i lavori di montaggio delle chiusure delle gallerie di Campo di Marte, iniziati alcuni giorni fa. L’annuncio era arrivato da parte del sindaco Ghinelli in un’intervista rilasciata alla nostra testata, dove all’indomani di un ennesimo episodio di microcriminalità aveva parlato di un progetto da affinare ma che avrebbe portato ad un’ordinanza per aumentare la sicurezza delle famose gallerie condominiali, private ad uso pubblico, ma che in pratica nessuno usa più come passaggio proprio perché mal frequentate. La notizia trovava conferma nelle parole del comandante della polizia locale Cecchini e durante l’evento Wake up Saione, il reading tenutosi a fine luglio proprio nei giardini di Campo di Marte.

Dopo confronti con il Prefetto e con i condomini è arrivata una soluzione condivisa, che porta alla chiusura delle gallerie 24 ore su 24, e non solo di notte come ipotizzato inizialmente, permettendone quindi l’uso a chi lavora e abita nel palazzo ex Standa o a chi vi si deve recare per accedere ai negozi e agli studi professionali.

Gli operai stanno terminando il posizionamento delle intelaiature sul lato dell’agenzia delle entrate, poi sarà la volta dell’installazione dei vetri e così in tempi rapidi si arriverà alla chiusura delle gallerie di Campo di Marte.