La zona più frequentata è via Crispi e il momento della giornata più affollato è quello che va dalle 9,30 del mattino sino alle 11.

La Fiab Arezzo attraverso i propri iscritti si è messa anche una volta all’opera per il consueto e annuale censimento dei ciclisti in transito lungo le strade della città.

La fotografia che ne esce fuori è quella di un capoluogo dove non mancano certo i fruitori di piste ciclabili e percorsi ideati appositamente per la mobilità dolce.

Ma chi sono i ciclisti di Arezzo?

Per lo più sono uomini (1.731 quelli censiti in sette ore anche se le donne arrivano a quota 1.093) e circolano per strada tra le 9,30 alle 11 e dalle 17 alle 18 Il tratto più affollato è piazza Saione.

Rispetto ai dati raccolti nel 2017 le presenze sulle due ruote sono cresciute del 16% e di queste il 32 per cento è stata registrata solo in via Petrarca che si afferma come l’arteria con il tasso di crescita più alto anche se non la più trafficata.

“Via Crispi tiene (nonostante calo di studenti dovuto certamente alla cancellazione della ciclabile di via Petrarca) – spiega il presidente Fiab Fabrizio Montaini – Via Petrarca recupera (finiti i lavori che anno scorso occupavano la carreggiata, favoriti anche dall’ampiezza dei marciapiedi che vengono utilizzati specialmente dalle donne-paura del traffico). Saione ha recuperato anche se nella difficoltà nel pedalare in Via Vittorio Veneto (carreggiata al limite di larghezza minima)”.

Di seguito il dettaglio dei ciclisti censiti dagli iscritti alla Fiab di Arezzo nella giornata europea della mobilità leggera.