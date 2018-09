Nuvole sui cieli aretini, domenica torna il sole

SITUAZIONE: Alta pressione in ritiro: ne approfitteranno deboli correnti occidentali più umide ed instabili che causeranno un tipo di tempo più variabile, sia oggi che sabato. Da domenica nuova stabilizzazione del tempo grazie all’arrivo dalle latitudini meridionali di un nuovo promontorio di alta pressione.

DETTAGLIO PREVISIONALE

VENERDI’: al mattino parzialmente nuvoloso o nuvoloso per nubi in arrivo da ovest. Al pomeriggio maggiore instabilità con possibilità di rovesci sparsi o di qualche locale temporale. Ventilazione debole occidentale, temperature massime in calo di 2/3 gradi, minime in lieve aumento.

SABATO: nuvolaglia sparsa al mattino ma anche fasi soleggiate. Più incerto al pomeriggio con qualche locale rovescio di breve durata. Temperature senza grosse variazioni.

DOMENICA: tempo più stabile con cielo poco nuvoloso con passaggio di innocue velature. Temperature massime in aumento ma con valori sotto i 30 gradi.

EVOLUZIONE SUCCESSIVA:

Durante la prossima settimana assisteremo ad un deciso rinforzo dell’alta pressione ben supportata anche da alti geopotenziali in quota. Condizioni estive con temperature anche di 30°