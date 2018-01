Nuove risorse per la Fortezza del Girifalco

Il modello di collaborazione avviato sulla Fortezza del Girifalco che vede il Comune di Cortona e l’Associazione ONTHEMOVE muoversi all’unisono nella progettazione e ricerca di finanziamenti sta continuando a portare risultati importanti che cambieranno profondamente il volto di questo straordinario monumento e che incideranno in maniera significativa sull’intero sviluppo di Cortona e del territorio.

Nel mese di ottobre 2017 l’Amministrazione Comunale assieme all’Associazione ONTHEMOVE ha presentato un progetto per alcuni importanti interventi di recupero del Bastione San Giusto ed aree esterne della Fortezza alla Fondazione CR Firenze .

“Anche in questo caso, come nei precedenti, dichiara il Sindaco di Cortona Francesca Basanieri, la qualità della progettazione e l’importanza dell’intervento è stata premiata.

In questi giorni è arrivata la comunicazione che il progetto è stato finanziato per intero.

Il totale è di € 95mila, con una partecipazione dell’Amministrazione Comunale di 40mila euro, dell’Associazione ONTHEMOVE di 7.500 euro e della Fondazione CR Firenze di 47.500 euro. Questi risultati si raggiungono proprio grazie ad una seria programmazione e al ruolo che ogni soggetto svolge nel progetto. Il Comune, in questo come in altri casi, garantisce non solo il sostegno economico, ma soprattutto la sostenibilità e la qualità progettuale. Questo è il ruolo fondamentale e strategico che devono esercitare gli Enti Locali in collaborazione con i soggetti privati.

Il nostro obiettivo generale, prosegue il Sindaco Basanieri, è quello recuperare totalmente e valorizzare un bene monumentale di straordinario valore e d’interesse architettonico, storico, artistico, culturale e archeologico e di dar vita ad un modello di impresa culturale, sostenibile dal punto di vista socio-economico. Ciò permetterà di innestare processi d’innovazione sociale (collaborazione tra pubblico e privato per la valorizzazione del patrimonio culturale), di offrire servizi di alta qualità, di generare opportunità lavorative e favorire inclusione sociale di persone svantaggiate (collaborando con la USL Toscana Sud Est ).”



“Il progetto, dichiara Nicola Tiezzi presidente dell’Associazione ONTHEMOVE, può essere cantierato in tempi rapidi, ed intende aprire al pubblico, dopo secoli d’inaccessibilità il Bastione S. Giusto, uno dei 4 della Fortezza, e gli spazi esterni tra i Bastioni S.Egidio e S.Giusto e potenziare gli esistenti rendendoli accessibili ai diversamente abili.L’obiettivo è mettere in sicurezza il Bastione S.Giusto in maniera tale che possa essere parzialmente utilizzato e visitabile, mentre le aree verdi tra Bastioni S.Egidio e S.Giusto potranno ospitare opere d’Arte Contemporanea e zone ricreative con punti di sosta panoramici. L’intervento si riassume pertanto in un miglioramento dell’accessibilità della Fortezza e l’aumento di spazi fruibili in interni (circa 250 mq) e in esterni (circa 1.200 mq) ed è anche prevista la realizzazione di un giardino/orto sociale, nello spazio verde adiacente al Bistrot in Fortezza. Credo che si tratti di un intervento molto importante e che consentirà di fare vedere parti della Fortezza sconosciute anche a molti cortonesi.In questi mesi, prosegue Nicola Tiezzi, la Fortezza del Girifalco è al centro di tanti lavori, ricordiamo che sono in corso gli interventi finanziati dal progetto regionale delle Città Murate ad esempio.La nostra visione finale del progetto, condivisa con il Comune di Cortona, è quella avviare le attività di un’Accademia Internazionale sulle Arti Visive in grado di proporre sul mercato internazionale un’offerta formativa di alto profilo di rendere vive e sostenibili le attività all’interno del bene dopo il restauro.Attraverso tale percorso la Fortezza diventerà spazio d’innovazione artistica e laboratorio d’idee, centro di produzione culturale all’avanguardia, in linea con le più interessanti esperienze estere e in grado di proporsi come un caso di eccellenza nazionale, divenendo per Cortona e il suo territorio un nuovo importante polo di attrazione ed elemento di strategica destagionalizzazione dei flussi turistici.”