Nuove assunzioni alla Crt: ecco il bando

La Clinica di riabilitazione toscana ha pubblicato i bandi per nuove assunzioni. Tre sono a tempo indeterminato e interessano 1 fisioterapista,1 logopedista e 1 infermiere. Per le prime due figure professionali, il termine per presentare la domanda scade il 10 novembre mentre per la terza il 20 ottobre.

La quarta figura che verrà assunta, lo sarà a tempo determinato: 1 terapista occupazionale. Scadenza della domanda il 10 novembre.

Requisiti necessari e modalità di presentazione della domanda sono reperibili nel sito della clinica: http://www.centroriabilitazioneterranuova.it/home/bandi-avvisi.