Nuove Acque premia i vincitori del concorso finale della campagna educativa Accadueò

Si è conclusa oggi, con la premiazione delle classi vincitrici del concorso finale, la tredicesima edizione della campagna educativa ambientale Accadueò, ideata da Nuove Acque insieme all’Autorità Idrica Toscana e rivolta a tutte le scuole primarie e secondarie di I° grado dei 36 Comuni serviti dalla società aretina che gestisce il servizio idrico nella provincia di Arezzo e parte della provincia di Siena.

Il primo premio riservato alle scuole primarie se lo sono aggiudicate le classi 5 a A e 5a B del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Arezzo grazie a un progetto congiunto che ha trovato il favore e l’apprezzamento della giuria. Tra le scuole secondarie di I° grado, si è imposta la 2a C dell’Istituto Giuseppe Garibaldi di Capolona (AR). I vincitori sono stati premiati rispettivamente con un buono del valore di 400,00 euro per l’acquisto di strumenti elettronici e informatici (microscopi, lettori cd, stampanti, ecc.) ad uso didattico.



La premiazione, di fronte a più di 160 bambini, è avvenuta al Teatro Pietro Aretino di Arezzo alla presenza dei professori, del presidente di Nuove Acque, Paolo Nannini, e dell’Amministratore Delegato, Francesca Menabuoni. Nel corso dell’evento è stato anche organizzato uno spettacolo a cura della Libera Accademia del Teatro e con la collaborazione di Legambiente Arezzo. La cerimonia di premiazione si è conclusa con una merenda di gruppo.

Per partecipare alla fase finale della campagna Accadueò, tutte le classi hanno preparato singolarmente o congiuntamente un elaborato in forma libera (racconto, poesia, disegno, modello, ecc.) sulle tematiche illustrate durante le lezioni formative nelle scuole e nelle strutture di Poggio Cuculo e Chiusi avvenute nel corso dell’anno, durante le quali il personale di Nuove Acque ha illustrato agli studenti le nozioni teoriche e informative sul funzionamento di un moderno potabilizzatore oltre che organizzato dimostrazioni pratiche sul ciclo dell’acqua. L’obiettivo della campagna, infatti, è da sempre quello di favorire tra i giovanissimi la conoscenza della gestione integrata di una risorsa così preziosa, da come arriva nelle case per essere bevuta e utilizzata per gli usi domestici a come viene restituita all’ambiente in modo ecologico, attraverso i più innovativi sistemi di depurazione.

Tra le altre classi premiate, la 4a A e 4a B della scuola primaria Fossombroni di Foiano della Chiana (AR) e la 1a A e 1a B dell’Istituto Comprensivo Graziano da Chiusi di Chiusi (SI) che si sono aggiudicate un buono da 250 euro, posizionandosi al secondo posto.