Nuove Acque: al via il rinnovamento dell’agenzia di Bibbiena

Nuove Acque, il gestore del servizio idrico della provincia di Arezzo e parte della provincia di Siena, avvia i lavori di ammodernamento ed adeguamento dell’agenzia di Bibbiena.

I lavori sono programmati per le giornate di giovedì 15, lunedì 19 e mercoledì 21 marzo, giornate in cui l’agenzia rimarrà chiusa al pubblico.

Per sopperire alle esigenze della clientela, è stata prevista un’apertura straordinaria per venerdì 23 marzo dalle 8:30 alle 12:30.

Grazie a quest’opera di restyling i locali diventeranno più fruibili per la clientela e saranno rinnovati dal punto di vista estetico e funzionale. Inoltre, sarà allestito lo spazio per l’installazione e l’attivazione di una cassa automatica per i pagamenti delle bollette, come già avviene nelle Agenzie di Arezzo e Sinalunga. Si tratta di uno strumento che ottimizzerà i servizi, evitando eventuali code e senza costi aggiuntivi.

Nelle giornate di chiusura saranno comunque attivi i numeri telefonici di servizio alla clientela:

• 800.191919 attivo 24 ore su 24 per informazioni urgenti, segnalazioni e guasti

• 800.391739 (per chi chiama da telefono fisso) o 199.138081 (per chi chiama da cellulare, servizio a pagamento secondo i profili tariffari applicati dal proprio gestore telefonico) per servizi di pratiche ed informazioni commerciali