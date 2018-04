Una nuova ginecologa al Consultorio di Sansepolcro

Al consultorio di Sansepolcro la Pasqua porta una nuova ginecologa. Da martedì 3 aprile infatti, entrerà in servizio con 16 ore settimanali, Silvia Gatto.

Sono tante le prestazioni effettuate al Consultorio di Sansepolcro, ben 7535 nel 2017, prestazioni che nello stesso anno hanno dato risposte a 2454 donne.

Le attività del consultorio vanno dal Percorso Nascita, dove la donna viene presa in carico dalla consegna del libretto di gravidanza fino ai primi mesi del bambino alla menopausa, dalla contraccezione all’interruzione di gravidanza con sostegno psicologico.

Ai giovani è dedicato uno spazio gratuito e riservato, il martedì dalle 14 alle 17 con libero accesso.

L’ambulatorio per le donne in menopausa effettua visite, consulenze e prescrizione per accertamenti diagnostici.

Per informazioni su orari e modalità di accesso ai vari ambulatori è possibile telefonare al numero 0575/757751.