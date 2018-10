Una nuova condotta per l’acquedotto di San Marco di Camucia: l’intervento di Nuove Acque

Sono stati ultimati da parte di Nuove Acque, il gestore del servizio idrico, i lavori per l’estensione della rete idrica nella zona di San Marco, a Camucia.

Di fatto è stato realizzato un intervento che ha visto la messa in opera di una nuova condotta di 1 chilometro di lunghezza e del diametro di 90 millimetri, funzionale all’approvvigionamento di acqua potabile per circa i 150 abitanti della zona (60 utenze). Grazie a questo intervento, gli abitanti di San Marco potranno contare su una risorsa idrica di ancora maggiore qualità, proveniente in gran parte, circa l’80%, dall’invaso di Montedoglio e in parte residua da piccoli pozzi sparsi sul territorio.

Per la realizzazione dei lavori, iniziati a ottobre 2017, Nuove Acque ha investito circa 92.000 euro, collaborando con l’azienda Centria Reti Gas per la posa della condotta e gli opportuni adeguamenti nel sottosuolo urbano.

“L’intervento realizzato – ha dichiarato Paolo Nannini, presidente di Nuove Acque– si inserisce in un più ampio piano di rinnovamento della filiera di distribuzione idrica nella zona che si concluderà nei primi mesi del 2019 quando sarà inaugurato il nuovo impianto di potabilizzazione locale grazie al quale sarà possibile garantire a tutto il Comune di Cortona l’acqua proveniente dal grande invaso tiberino. Montedoglio è una risorsa e un patrimonio del territorio. Ci impegniamo anche con investimenti importanti per gestirlo come tale e non come un bacino da sfruttare: per questo motivo ogni nostro sforzo per dare al territorio infrastrutture moderne, che sia una semplice e invisibile condotta o un impianto di potabilizzazione di centinaia di metri quadrati, è motivato dalla convinzione di dover dare un ottimo servizio nel pieno rispetto dell’ecosistema che ci circonda”.

“Siamo molto soddisfatti del lavoro che sta svolgendo Nuove Acque, in particolare per l’intervento su San Marco, visto che è un lavoro che attendevamo da tempo e quindi la soddisfazione è doppia – ha dichiarato il sindaco di Cortona, Francesca Basanieri – Il nostro territorio è grande e impegnativo e spesso ci siamo trovati a far fronte ad impianti vecchi e dispersivi. E’ quindi fondamentale l’appuntamento con il 2019 e l’apertura del nuovo impianto di potabilizzazione che fornirà un servizio fondamentale in grado di gestire al meglio le risorse idriche”.