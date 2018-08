Una nuova carta-fedeltà per le Farmacie Comunali di Arezzo. Le otto farmacie di città e frazioni sono inserite dal 2011 all’interno del circuito nazionale CartaPro che prevede una raccolta di punti frutto dell’acquisto di prodotti per il benessere e che, in sette anni, ha coinvolto ben dodicimila aretini che hanno acquisito la tessera che dà diritto a sconti e a premi. Alla luce di tale positivo riscontro, l’Azienda Farmaceutica Municipalizzata ha ora deciso di rinforzare il servizio e di rinnovare la proposta, creando un circuito esclusivamente aretino con una carta personalizzata e valida all’interno delle sole farmacie del gruppo.

L’occasione per passare dalla vecchia alla nuova tessera e per aggiornare i dati degli utenti sarà fornita attraverso una campagna che prevede la presenza di personale incaricato per incontrare i cittadini e per svolgere queste operazioni. L’iniziativa sarà proposta alla farmacia comunale n.1 di via Campo di Marte da lunedì 20 a mercoledì 22 agosto e nel fine settimana del 25 e 26 agosto, alla farmacia comunale n.6 in viale Mecenate giovedì 23 agosto, alla farmacia comunale n.2 di via del Trionfo da giovedì 30 agosto a sabato 1 settembre, e alla farmacia comunale n.3 di via Benvenuto Cellini da lunedì 27 a mercoledì 29 agosto. In queste farmacie e nelle altre farmacie in via Marco Perennio, San Leo, San Giuliano e Ceciliano, comunque, sarà possibile ogni giorno richiedere la nuova tessera o effettuare il cambio, entrando in un circuito che permette di usufruire di sconti sull’acquisto di prodotti extra-farmaceutici o di ritirare i premi previsti dal catalogo di ProFar che gestisce il servizio. «Con questa novità – spiegano Francesco Francini e Gianluca Ceccarelli, presidente e amministratore delegato di Afm, – passiamo da un circuito nazionale ad un circuito interno alle Farmacie Comunali di Arezzo che caratterizzerà il nostro gruppo e che ribadirà il nostro radicamento nella città, testimoniando una rinnovata forma di fidelizzazione, di attenzione e di vicinanza ai cittadini».