Nulla si distrugge, nulla si butta, ma tutto si riutilizza: 300 studenti a scuola di Zero Spreco da Aisa

Zero Spreco, di fatto, è una filosofia che può essere applicata ad ogni ambito della quotidianità e che può consentire di contenere i costi e di migliorare la qualità della vita.

Un principio che ormai da tempo ha fatto proprio Aisa Impianti che anche quest’anno si è fatta capofila dell’iniziativa che porta dentro al termovalorizzatore di San Zeno una lunga serie di appuntamenti e di eventi dedicati a chi vuole mettersi alla prova in questo ambito.

Dalle ricette del riciclo messe in pratica durante un cooking contest, fino ad arrivare a corsi di aggiornamento per professionisti, visite guidate all’impianto e momenti sportivi.



Fino a domani l’impianto integrato di recupero di San Zeno ospiterà studenti, cittadini e professionisti per momenti di formazione, gare di cucina anti spreco, visite guidate nel cuore della centrale di recupero e molto altro.

Questa mattina circa trecento studenti delle superiori sono stati protagonisti indiscussi ed hanno avuto modo di confrontarsi con i tecnici di Aisa Impianti su argomenti a seconda dell’indirizzo scolastico delle scuole ospitate. Dalla chimica all’elettronica, dalla meccanica all’ingegneria, dagli aspetti legali a quelli ambientali. Una formazione a tutto tondo sia per le scuole tecniche sia per quelle umanistiche. Durante la mattinata aperta anche una gara di cucina guidata dallo Chef Shady. I ragazzi, divisi in squadre, si sono sfidati per creare piatti originali utilizzando ciò che normalmente viene scartato degli alimenti.

Una giuria ha premiato i piatti migliori consegnando dei buoni acquisti per libri.

Nel pomeriggio spazio alla formazione di settore con il convegno “L’importanza dello sport per la riduzione dell’entropia ambientale” per Ingegneri Professioni Sanitari, valido ai fini dell’ottenimento di crediti formativi. Tra i relatori, il nutrizionista Francesco Sonnati, che interverrà in merito all’alimentazione sportiva, il fisiatra Giacomo Nofri, che parlerà di recupero fisico nei traumi da attività sportiva, Giordano Franceschini, professore di Bioingegneria dell’Università di Perugia in tema di ingegneria biomedica nel settore sportivo e infine Stefano Saetta, professore di Impianti Industriali e Meccanici presso l’Università di Perugia, in merito di mobilità alternativa.

Domani invece porte aperte a tutti coloro che sono interessati al funzionamento della centrale di recupero R1 di San Zeno. Saranno infatti a disposizione il direttore generale Marzio Lasagni, il presidente Giacomo Cherici e Teodoro Manfreda, amministratore di Gestione Ambientale, per approfondire i temi dell’importanza della raccolta differenziata, del controllo qualità del servizio di igiene urbana e dello sviluppo impiantistico per il recupero di materia organica ed energia.

Domenica, appuntamento con la 5° Camminata della Valdichiana “Tutti a San Zeno”, in collaborazione con l’Unione Polisportiva Policiano e Decathlon, con il patrocinio del Comune di Arezzo. La gara podistica con partenza alle ore 9 dall’impianto di San Zeno attraverserà la Valdichiana, con percorsi da 5 a 14 km. In palio gustosi prodotti tipici e premi offerti dallo sponsor Decathlon.