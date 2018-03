Nubi, freddo e piogge deboli protagonisti del fine settimana

SITUAZIONE:

Situazione in parziale miglioramento in questo venerdì dopo il passaggio della perturbazione atlantica avvenuto fra la serata di ieri e questa notte con piogge che hanno interessato tutta la nostra provincia Appennino compreso. La situazione rimarrà depressionaria e in questo fine settimana le nubi saranno ancora protagoniste con piogge a tratti deboli/moderate. Assisteremo ad un modesto calo termico che riporterà le nevicate su quote di media montagna.

DETTAGLIO PREVISIONALE

VENERDI: nuvolosità variabile ma con scarsa possibilità di precipitazioni. Dalla sera nuovo peggioramento del tempo a partire dalle zone meridipnali. Temperature ancora su valori miti, ventilazione da libeccio debole.

SABATO: molto nuvoloso al mattino con deboli precipitazioni. Al pomeriggio sempre nuvoloso ma con precipitazioni deboli e più intermittenti. Neve oltre i 1400 / 1500 metri. Ventilazione debole da sud ovest. Temperature in leggero calo.

DOMENICA: ancora una giornata nuvolosa con possibilità di piogge a carattere debole con nevicate oltre i 1000 metri. Temperature in ulteriore lieve flessione.

EVOLUZIONE SUCCESSIVA:

Il posizionamento del centro di alta pressione nei pressi delle Isole Britanniche favorirà da lunedì in poi l’arrivo di correnti fredde dal nord Europa ed Europa orientali ma con fenomeni più probabili sui versanti adriatici. Le temperature subiranno un netto raffreddamento ma non si tratterà affatto del “Burian” o “Buran” di cui ha parlato qualche sito meteo a carattere commerciale. L’aria gelida passerà nei prossimi due / tre gi molto alta di latitudine e non interessandoci affatto.