Nona raccolta alimentare organizzata dal Comune di Montevarchi

Dopo il buon successo dello scorso anno quando furono raccolte circa 11 tonnellate di generi alimentari con i quali è stato possibile aiutare circa 200 famiglie del nostro territorio, il Comune di Montevarchi, in collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio, ha deciso di organizzare per sabato 17 marzo la 9^ “Raccolta viveri”, una giornata di solidarietà a favore delle famiglie di Montevarchi che si trovano in un momento di difficoltà. Un numero purtroppo che non è diminuito in questi mesi in conseguenza della grave e lunga crisi economica che ancora investe il nostro paese e anche il Valdarno. Nel promuovere la nuova iniziativa l’Amministrazione Comunale intende ringraziare tutti coloro che nel 2017 hanno contribuito a un così notevole successo, e vuole ringraziare anticipatamente le attività commerciali e tutti i cittadini che vorranno dare il loro contributo concreto anche in questa nuova iniziativa. Quanti vorranno partecipare all’iniziativa possono recarsi nei punti vendita che hanno aderito alla raccolta alimentare e che sono: Coop di Levane piazza Falcone e Borsellino, Coop di Montevarchi in Via Ammiraglio Burzagli n. 24/26, DPiù Discount in Via Ruini n. 24, Conad in Via Pascoli n. 42, Coo.fiCentro (ex Ipercoop) in Via dell’Oleandro n. 37, l’Alimentari Anna e Massimo in via XXIV Maggio n. 48, l’Alimentari Bartolacci in via Verdi n. 1, l’Alimentari Del Riccio in via Gramsci n. 9, l’Alimentari La Bombarda in via Isidoro Del Lungo n. 65, Supermercato Giuseppe e Francesca in via Aretina, 269 a Levanella, l’Alimentari Montefusco in via Pestello n. 9, DPiù Discount lungo la strada regionale 69 a Levane, il Supermercato Tuodì in viale Diaz, 153 e il Supermercato Tuodì in viale Diaz 153 a Montevarchi. E’ consigliato acquistare alimenti per bambini, farina, olio, pasta, riso, zucchero e scatolame (legumi, pelati, tonno, etc.) e, in ogni caso, prodotti che abbiano scadenza oltre giugno 2018. I viveri raccolti saranno poi consegnati alle famiglie in stato di bisogno. La “Raccolta viveri” di Montevarchi vede anche quest’anno la sentita e importante partecipazione di molte delle associazioni attive nel territorio. Hanno preso parte all’iniziativa Agesci Gruppo Scout Montevarchi, l’Associazione APAR sezione di Montevarchi, “In Marcia Valdarno- Solidarietà”, l’associazione Nazionale Alpini, l’Associazione Nazionale Carabinieri di Montevarchi, la comunità “Nuovi orizzonti”, l’associazione San Vincenzo de’ Paoli, l’Auser Comprensoriale e Filo d’Argento, la Caritas di Levane e del capoluogo, la Misericordia e la Sezione Soci Coop di Montevarchi, l’associazione Konkarma, l’associazione Sì Sempre Insieme, il Gruppo Sportivo Avis, i gruppi giovanili delle parrocchie, il Servizio Civile Nazionale e Regionale, il Tavolo Povertà. All’evento hanno aderito anche CNA, Confartigianato, Confesercenti e Confcommercio e un apporto notevole per l’organizzazione di questa giornata di solidarietà sarà fornito da tutto il personale del Servizio Sociale del Comune. E proprio al Servizio Sociale è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni: telefono 055/9108268, fax 055/9108285 e-mail: sociale.segreteria@comune.montevarchi.ar.it.