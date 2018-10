“Io non rischio”, anche la Pubblica Assistenza Casentino aderisce all’iniziativa

Anche la Pubblica Assistenza Casentino aderisce alla Campagna “Io non rischio – buone pratiche di protezione civile”.

Si tratta di una campagna di informazione lanciata su scala nazionale per questo fine settimana, e incentrata sulla informazione alla cittadinanza in merito alle prassi da adottare in caso di eventi o calamità naturali. È promossa dal dipartimento di Protezione Civile, e si svolge nei giorni 13 e 14 ottobre 2018. In questi casi la principale fonte di ricchezza – e anche il primo dovere ad esempio degli amministratori – sta nel sapere e nel comunicare cosa fare e come comportarsi, visto che i fenomeni naturali sono spesso inevitabili e dalle conseguenze imprevedibili.

Anche a Rassina dunque il 14 ottobre dalle ore 8 alle 13 davanti al supermercato Simply e dalle ore 14 alle 18 in Piazza Mazzini davanti al Comune., informazioni, regole, comportamenti appropriati, simulazioni sulle buone prassi in caso di terremoto.