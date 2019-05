L'esercito del Calcit si prepara a scendere in piazza: torna il Mercatino. Tutti i nomi dei partecipanti

Sono pronti a scendere di nuovo in piazza per quello che è l'appuntamento con la solidarietà più atteso dell'anno.

Tutto pronto per la 66esima edizione del Mercatino dei ragazzi in favore del Calcit.

L'esercito di bambini, ragazzi e cittadini scalda i motori e si mette al lavoro per allestire i propri stand e banchi.

Un momento che si svolgerà, come sempre nella strade e piazze limitrofe al parcheggio Eden e che, come da tradizione, chiama a raccolta una città intera pronta a fare acquisti solidali.

L'intero ricavato della manifestazione verrà infatti devoluto dal comitato per progetti utili alla ricerca contro il cancro.

Ecco l'elenco completo di tutti i partecipanti alla manifestazione.

A.I.S.M., Giuseppe Amore, Andos, Attilia Angeli, Serenella Angeli, Elisa Angelini, Arbitri Arezzo, Wilma Arostini, Associazione diabetici Arezzo, Avad, Avo (preside Troiani Lucia), Maurizio Barbagli, Elena Barbieri, Bardelli, Mario Bartolini, Marisa Bastini, Beatrice Benedetti, Serena Bettacci, Gino Bianchini, Annalisa Billi, Franca Biondini, Katia Biondini (Mireno), Bitorsoli - Caneschi, Blagoievic, Boldrini-Bacci, Mirko Bonci, Boncompagni, Adriano Bondi, Ginevra Bonelli, Imania Bonnassi, Dino Bracci, Bichi, Branchi, Rita Brunelli, Erica Burbi, Buricchi, Cabassi-Lupo-Tancredi-Berti, Calcit - Biciclette, Calcit - Gruppo Femminile, Calcit - Libri, Calcit - Salsiccia, Calcit Pesca, Mara Camaiani, Chiara Cartocci, Laura Caruso, Adolfo Casalini, Katia Castellucci, Simona Catalani, Luca Ceccarelli, Elisa Ceccherelli, Cenciarelli, Chialli (Laterina), Gianna Chiappino, Cristina Ciani, Cinghialai, Andrea Cini, Daniela Ciofini, Coldiretti, Collab. Tortaia (Giancarlo), Tamara Colonna, Confaloni - Corazzi, Manola Conti, Convitto Santa Caterina, Giuseppina Cornacchini, Daniela (Siro), Maria Luisa D'Avella C.E.P., Alessandra Defendi, Del Bimbo, Federica Diotallevi, Maria Grazia Doddi, Donati, Donne Colcitrone, Daniela Dringoli, Marta Dringoli, Silvia Fabbianelli, Daniela Fabianelli, Annalisa Faralli, Raffaella Ferrara, Claudia Ferri, Flash Dance - Fratini, Luana Fracassi, Silvia Frellica, Frequentini, Margherita Fusco, Fabio Fusi, Giovanni Gaiti, Gino Garbinesi, Carlo Gelateria, Marilena Gelli, Giannetti, Luca Giovane , Roberto Giusti, Dario Gori, Loredana Guidelli, Iape (Greta Palazzini), Maria Rosa Imparati, Isis Margaritone, Ivona, Katia (Mireno), Monia Leonardi, Liceo Classico (Antonella Bruni), Rita Losco, Magnani - Peruzzi, Sara Magrini, Laura Malvone, Mancini Valentino, Giovanna Marasco, Marcelli - Baglioni, Stefano Marchetti, Mauro Marconi, Marinella (Indicatore), Elio Marraghini, Martino Martini, Marino Marzotti, Maurita, Anna Mazzi, Elisa Meoni, Vittorio Moneti, Maria Grazia Morettini, Mugnaini - Caneschi, Giuseppe Neri, Giuliana Paci, Enrichetta Padelli, Ilaria Palazzeschi, Beatrice Palombella, Michele Pappani, Gabriella Passerotti, Italia Pellicanò, Roberto Peruzzi, Piccoli Chef (Lapini Barbara), Piergentili - Taneli, Mara Piomboni, Antonella Poponcini, Daniela Portolani, Raffaeli, Rejhana Ramushi, Barbara Ricci, Ristorante La Vigna, Ristorante Macellai, Francesco Roggi, Giuseppe Romanelli, Mauro Romanelli, Ilenia Rosselli, Maria Luisa Rossi, Rossi Piera, Gaetana Rotondo, Fulvia Sabbioni, Fernanda Salvi, Santini, Carla Sassoli, David Sassoli, Scuola Curina (Secchi A.Maria), Scuola Elementare Severi (A.Falconetti), Scuola Med. Mir. (Suor Francesca), Scuola Rigutino (Aramini), Sei Toscana (Paola), Susanna Serpilli, Simonetta, Rosa Stopponi, Ivano Tagliati, Antonella Tamburi, Tarchiani, Gianluca Tavanti, Luisella Tavanti, Tiziana Tavanti, Rosa Vanneschi, Monica Veneri, Raffaele Veneziano, Sauro Verdini, Vigili Del Fuoco, Emanuele Villi, Sara Violetti, Sina Voglushe.