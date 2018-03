“No alla chiusura della Casa delle Culture”. Assemblea pubblica, dopo le firme e la petizione su Change.org

Proseguono le iniziative a sostegno della Casa delle Culture di Arezzo. Dopo la petizione online su Change.org che ha raccolto diverse migliaia di firme e la raccolta di adesioni per presentare la Delibera di iniziativa popolare in Consiglio Comunale, è la volta di un’assemblea pubblica in programma lunedì 26 marzo, alle ore 18, nei locali della Casa delle Culture in Piazza Fanfani, 5

Redazione Arezzo Notizie