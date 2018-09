“Niente preghiere islamiche nel centro di aggregazione”, interrotti gli incontri. Tanti: “Le attività di culto non possono essere svolte nei Cas”

Nessuna attività di culto all’interno dei centri di aggregazione sociale della città di Arezzo. Lo comunica con una nota l’assessore Lucia Tanti annunciando che, in accordo con l’assessore Nisini, il Comune ha interrotto gli incontri di preghiera musulmana che si svolgevano all’interno del centro di aggregazione Malpighi.

Tanti afferma di non aver ricevuto nessuna comunicazione in merito allo svolgimento di tali attività di culto, da qui la decisione di approfondire e quella di interrompere le iniziative.

Preme ricordare che ben si possono organizzare presso i CAS iniziative utili alla comunità anche qualora non espressamente riconosciute nel regolamento, ma proprio laddove si faccia riferimento ad iniziative non previste, e come in questo evidentemente sensibili, la decisione va quantomeno condivisa insieme all’Amministrazione Comunale. In questo caso, al mio assessorato non era stata data nessuna informazione: qualora l’avessi ricevuta, avrei manifestato una sotanziale contrarietà, di metodo e di merito. Come è noto, l’Amministrazione Ghinelli ha rilanciato il ruolo dei CAS come luoghi di informazione, aggregazione e raccordo tra cittadini e Istituzioni, e proprio per questo non ammettiamo che su questioni delicate si consideri secondario il ruolo e l’orientamento dell’Amministrazione stessa, che certo è comunque sempre aperta al confronto. Il Centro di Aggregazione Sociale Malpighi svolge un ruolo importante in un punto nevralgico della città, ed è intenzione mia e della Giunta valorizzarne il ruolo in un rapporto di leale collaborazione tra tutti”.