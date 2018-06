Niente moto e biciclette sul passo del Verghereto: i cartelli di divieto infiammano il dibattito social

Sono stati immortalati e poi condivisi sui social. E poi, da ultimo, sono stati ripresi dalla stampa locale che ha dato notizia dell’improvvisa comparsa.

I cartelli che vietano il transito a biciclette e moto lungo il valico del Verghereto, posti in corrispondenza con il confine tra Toscana ed Emilia Romagna, sono diventati un elemento virale per tutti coloro che viaggiano su due ruote.

A diffondere l’immagine e battere la notizia per primi sono stati i redattori di CesenaToday che hanno ripreso un post scritto da un centauro il quale ha posto l’accento sulla disposizione sottolineando come: il divieto altro non sia che “l’ennesima figuraccia di un Paese incapace di essere civile agli occhi di residenti e di turisti. E poi ci lamentiamo se, nonostante il nostro patrimonio storico, culturale, ambientale, i turisti preferiscono Spagna, Francia eccetera? I pubblici amministratori devono comprendere che con questi divieti (facili ed economici da mettere, e così eliminano qualsiasi responsabilità dalle proprie spalle) fanno male al Paese, alla credibilità delle Istituzioni, a quel po’ di ‘senso dello Stato’ che abbiamo come italiani. Se l’Italia non torna ad essere una meta piacevole, avremmo perso una partita fondamentale per la nostra economia”.

Innumerevoli le reazioni scatenate dal post anche sul gruppo facebook “Vergogna E45” dove in molti hanno sottolineato come la scelta di interdire il transito a cicli e motocicli sia conseguente ad una scarsa manutenzione (soprattutto nel versante romagnolo a detta dei più) del manto stradale e della segnaletica presente lungo questo tratto.