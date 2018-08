Nidi d’infanzia, possibilità acquisto “posti-bambino” in Casentino

L’Unione dei Comuni Montani del Casentino ha pubblicato un avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte dei gestori di servizi per la prima infanzia accreditati pubblici non comunali e privati accreditati (3-36 mesi) del territorio dell’Unione, dei Comuni di Bibbiena, Pratovecchio Stia, Subbiano e Capolona per l’anno educativo 2018/2019.

Il bando è finalizzato alla successiva stipula di convenzioni con l’Unione dei Comuni per l’acquisto di posti bambino presso i servizi stessi per l’anno educativo 2018/2019.

L’iniziativa è finanziata nell’ambito del POR FSE 2014-2020, avviso pubblico finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi).