Negrita back home: i ragazzi tornano ad Arezzo

Per celebrare nel migliore dei modi i loro 25 anni di Rock 'N' Roll e dopo la partecipazione al 69esimo Festival di Sanremo, i Negrita hanno deciso di riabbracciare il proprio pubblico con una serie di incontri che culmineranno con il ritorno ad Arezzo, la città da cui tutto è iniziato.

Scelta simbolicamente come tappa conclusiva del loro Instore Tour 2019, quella nella città toscana rappresenterà quindi l'ultima occasione per assistere ad una session acustica carica di intimità, in cui sarà possibile parlare con la band di passato e futuro, oltre che farsi autografare I Ragazzi Stanno Bene 1994-2019, il best of che raccoglie 32 dei loro brani più amati più tre nuove composizioni.

Appuntamento quindi al Cory Music c/o Circolo Artistico alle 18 di mercoledì 6 marzo.