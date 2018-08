“Moria di pesci nell’Esse”, l’allarme dei cittadini

Una morìa di pesi lungo il torrente Esse, a Foiano della Chiana. Il fenomeno è stato notato da un lettore che ha segnalato, con tanto di foto, la situazione. “Mentre ero a passeggiare lungo la Valdichiana, nel percorso del sentiero della bonifica – spiega – ho notato nel fiume una vasta moria di pesci e acqua molto scura come un lavaggio di stalle”.

Le immagini parlano chiaro. Ma cosa potrebbe essere successo? “L’unico modo per capirlo – scrive il lettore – potrebbe essere quello di analizzare le acque”.

In attesa che vengano svolti ci accertamenti del caso, ecco le immagini del torrente: