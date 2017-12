Montevarchi, nel 2018 un progetto di cure gratuite per minori

Nel 2018 si realizzerà un progetto per cure odontoiatriche gratuite rivolto ai minori residenti a Montevarchi. A seguito dell’entrata in vigore del regolamento sul volontariato, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, e alla disponibilità di illuminati professionisti che mettono le proprie competenze al servizio della comunità, il gesto di solidarietà diventa un atto concreto. Lo Studio Odontoiatrico Associato Romolini- Salmi- Rustichini ha infatti presentato al Comune l’iniziativa di prestare gratuitamente cure odontoiatriche a dieci bambini, compresi nella fascia di età tra 9 e 12 anni, individuati dai Servizi Sociali. Un progetto subito accolto e sostenuto dal sindaco Silvia Chiassai Martini che ha incontrato nella sede comunale i dottori Roldano Romolini, Maria Chiara Salmi e Filippo Rustichini.

“Un mix vituoso tra pubblico e privato che continua a Montevarchi grazie anche ai regolamenti approvati in questi mesi – afferma il sindaco Chiassai Martini- Questa modalità permette in maniera puntuale e trasparente di avvalersi di importanti competenze che si mettono al servizio della comunità e del bene comune. In questo caso, il progetto permette a dieci minori, individuati dai servizi sociali comunali, di ricevere cure odontoiatriche adeguate raccogliendo le esigenze delle famiglie più bisognose, rientrando anche nel regolamento per lo svolgimento di attività di volontariato che per la prima volta investe l’ambito del sociale. Ne siamo soddisfatti e ringraziamo i professionisti per l’iniziativa presa, convinti che possa essere di esempio e di stimolo ad altri progetti”.

Lo Studio Odontoiatrico Associato ha ringraziato l’amministrazione comunale per la sensibilità e l’operatività incontrata: “L’impegno nell’ambito della solidarietà e del sociale- ha affermato il Dott Filippo Rustichini – nasce dopo un’esperienza simile maturata in Madagascar. Con i miei colleghi, ci siamo tuttavia accorti che le necessità sono cresciute anche nel nostro territorio dove sempre più famiglie, dato l’odierno quadro economico, sono costrette a rinunciare alle cure odontoiatriche per i figli. Per questo motivo ci siamo sentiti in dovere, in collaborazione con l’amministrazione comunale, di presentare un impegno mirato rivolto a bambini. E’ una piccola goccia nel mare che speriamo rappresenti solo un inizio”.