Montevarchi, la fontana di piazza Donatori di Sangue diventa azzurra. Adesione alla campagna per la prevenzione oncologica

Il “Percorso Azzurro” è rivolto alla popolazione maschile riguardo alle principali patologie oncologiche. I dati epidemiologici diffusi dalla LILT evidenziano che gli individui di sesso maschile si ammalano e muoiono di più di cancro di quanto non accada alle donne. In Italia, dei circa 370mila nuovi casi di tumore maligno, il 54% è diagnosticato negli uomini rispetto al 46% delle donne. Per questo motivo nelle 106 sezioni provinciali della Lega italiana tumori sarà distribuito da oggi materiale informativo e divulgativo finalizzato a promuovere stili di vita salutari per prevenire il cancro e nei 400 ambulatori delle sezioni LILT, saranno effettuate visite gratuite di prevenzione con la proposizione di suggerimenti o consigli utili sul tema.

Redazione Arezzo Notizie