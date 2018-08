Montevarchi, festa del Perdono: ecco l’ordinanza che vieta la vendita di bevande in contenitori di vetro

Si avvicina l’apertura della Festa del Perdono 2018 prevista per giovedì 30 agosto e l’Amministrazione Comunale, dopo aver definito il programma degli eventi, ha predisposto una specifica ordinanza che regolamenterà la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro o lattine, perchè possono rappresentare pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica sia in caso di tafferugli o risse, sia in caso di semplice abbandono sul suolo pubblico. Inoltre, sempre nella stessa ordinanza si ravvede la necessità di ridurre la presenza di bombole di gas sul suolo pubblico nei punti in cui si svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande vietando il loro stoccaggio in numero superiore a quello strettamente necessario al funzionamento delle attrezzature utili alla somministrazione. Pertanto dalle ore 14 di sabato 1° settembre e fino alle ore 01 di lunedì 3 settembre si prevede il divieto di vendita, somministrazione ed introduzione di bevande di qualsiasi genere compresi gli alcoolici in contenitori di vetro e lattine di alluminio e di deposito e stoccaggio di bombole di gas nelle seguenti strade e piazze del capoluogo: piazza Garibaldi, via Roma, via Cennano, via Marzia, via Isidoro Del Lungo, via Poggio Bracciolini, via Mochi, via Trento, piazza XX Settembre, via Trieste, piazza Vittorio Veneto, piazza Mazzini, piazza Donatori di Sangue, piazza Varchi, piazza Magiotti, piazza Umberto I ed i vicoli compresi nell’area sopra descritta, nonché su via Fonte Moschetta (tratto compreso tra piazza XX Settembre e piazza S. Allende), piazza Toti, via Dante, largo B. Peri, piazza S. Allende, piazza della Repubblica, viale Matteotti (tratto compreso tra piazza della Repubblica e via Calamndrei/via Podgora) e piazza Marchesi,;