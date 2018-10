Montevarchi, è Festa dello Sport

Mercoledì 10 ottobre Montevarchi torna ad ospitare la Festa dello Sport, un’iniziativa rivolta alla promozione della pratica sportiva che coinvolgerà centinaia di studenti e quasi tutte le società sportive della città e del territorio. Una giornata che si preannuncia ricca di avvenimenti e di iniziative. La mattina dalle 9 alle 13 lungo viale Matteotti, principalmente al centro del nuoto e al palazzetto dello sport, ma anche nel tratto di strada finale del viale, sarà possibile per i ragazzi cimentarsi nelle varie attività sportive alla presenza anche di alcuni atleti paralimpici Prenderanno parte alla manifestazione le seguenti società: A.S.C.D. Aquila 1902 Montevarchi (calcio), A.S.D. Atletico Levane Leona (calcio), A.S.D. Benedetto Varchi, A.S.D. Ginnastica Giglio (ginnastica), A.S.D. Izumo Sport (judo), A.S.D. Polisportiva Rinascita Montevarchi (atletica), A.S.D. S.G. Aurora (ginnastica), A.S.D. Volley Arno Montevarchi (pallavolo), Centro Nuoto Montevarchi (nuoto), G.S. Olimpia Valdarnese (ciclismo), A.S.D. Pattinaggio Valdarno, Tennis Club Montevarchi (tennis), U.S. Fides Montevarchi (basket), Panathlon Club Valdarno Superiore, Associazione Italiana Arbitri sez. Valdarno, Associazione Conkarma e saranno presenti anche le seguenti discipline Paralimpiche; Comitato Italiano Paralimpico Toscana, Nuoto – Nazionale Nuoto Down, Scherma – Matteo Betti (Bronzo nel fioretto agli Europei di scherma paralimpica a settembre e argento nella spada e bronzo nel fioretto alla Coppa del Mondo a marzo), Wheelchair Basket – Volpi Rosse Menarini Firenze. 35 sono le classi coinvolte dagli alunni delle scuole primarie di primo e secondo grado, fino alla classe prima del Liceo Sportivo di Montevarchi. Sia al centro del nuoto, che al palazzetto dello sport, sia lungo viale Matteotti, saranno predisposti spazi in grado di ospitare le singole discipline sportive e i ragazzi potranno cimentarsi in varie prove aiutati e supportati dai responsabili delle varie discipline. I ragazzi avranno la possibilità di “provare” anche vari sport paralimpici e di conoscere più da vicino le società sportive cittadine. Una mattina dunque tutta da vivere all’insegna del desiderio di competere e confrontarsi.