Montevarchi, da domani consegna dei tesserini venatori

In questi giorni sono arrivati al Comune di Montevarchi i tesserini venatori da consegnare ai cacciatori per l’inizio della nuova stagione venatoria. La loro distribuzione inizierà venerdì 17 agosto e proseguirà nelle prossime settimane dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 nei locali posti al piano terra del Palazzo Comunale. Ricordiamo che per il ritiro del tesserino venatorio è necessario avere con sé la licenza di caccia (libretto porto di fucile per uso caccia con i versamenti annuali di rinnovo in corso di validità), il versamento ATC, il vecchio tesserino venatorio e allegato giallo.