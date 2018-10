Montevarchi, bando per l’apertura di un chiosco in piazza della Repubblica

Una novità assoluta per piazza della Repubblica. A seguito dell’approvazione dell’atto di indirizzo da parte della giunta, è stato pubblicato il bando per l’assegnazione di suolo pubblico dove collocare una struttura-chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande con una concessione di 12 anni. Dopo l’annuncio del recupero della ex Capannina, luogo di ritrovo storico per i montevarchini, non si arresta l’impegno della giunta Chiassai Martini per la valorizzazione degli spazi come richiesto dalla popolazione. Un’azione mirata a stimolare la nascita di nuovi esercizi favorendo la vivacità e il presidio dei luoghi pubblici con l’obiettivo di preservarli anche da degrado e insicurezza.

Al via, quindi, la nuova attività in piazza della Repubblica per la gestione commerciale e la somministrazione di alimenti e bevande che dovrà garantire un’apertura di 8 mesi, da marzo fino ad ottobre per non meno di quattro ore giornaliere compreso domeniche e festivi. La struttura sarà sviluppata su di un solo piano con la possibilità di un’occupazione temporanea esterna per la sistemazione di sedie e tavolini dove trascorrere momenti di relax e di tempo libero. Il bando prevede anche ulteriori elementi di valutazione con assegnazione di punteggio: la pulizia delle aree oggetto di occupazione di suolo pubblico e dei piani calpestabili del verde compresa la raccolta rifiuti anche organici a terra nell’area intorno; la pulizia delle aree ludiche, compreso i percorsi di accesso e di uscita con la raccolta dei rifiuti anche organici a terra, spazzamento delle superfici, svuotamento dei cestini getta carta dell’intera piazza; le proposte per l’organizzazione di iniziative di intrattenimento volte al coinvolgimento dei frequentatori, fino a un massimo di 20 eventi.

Prosegue a vele spiegate il programma dell’amministrazione comunale per la riorganizzazione della città attraverso il mix virtuoso tra pubblico e privato, finalizzato a dare maggiori servizi ai cittadini promuovendo stavolta un ritrovo importante di Montevarchi fruito sopratutto da famiglie, bambini e ragazzi.