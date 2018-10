Monterchi: consegnato il premio “Piero della Francesca” agli studenti meritevoli

Questa mattina, presso la Sala Consiliare del Comune di Monterchi, si è svolta, come di consueto, la cerimonia di consegna del premio “Piero della Francesca” agli studenti meritevoli delle scuole medie e superiori. Alla cerimonia hanno preso parte il Sindaco Alfredo Romanelli, il direttore generale della Banca di Anghiari e Stia Fabio Pecorari e la dirigente scolastica Monica Cicalini. In totale sono stati 9 i ragazzi premiati: 6 per quanto riguarda le scuole medie e 3 per le scuole superiori. A loro è stato consegnato anche un piccolo riconoscimento economico (messo a disposizione dalla Banca di Anghiari e Stia) ed il libro “Girolamo Magi” di Pietro Giabbanelli. Ecco l’elenco completo dei studenti premiati:

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DI MONTERCHI

Bonucci Irene, Boriosi Rebecca, Cesari Samuele, Checcaglini Anna, Marioli Michelangelo, Patriarchi Riccarco.

ISTITUTI SUPERIORI

Gatti Anthea, Massi Gaia, Scala Stella.