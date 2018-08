Montemignaio, tutto pronto per il raduno dei Basagni di tutta Italia

Basagni di tutta Italia, unitevi. A Montemignaio sabato 1° settembre avrà luogo infatti il raduno nazionale dei Basagni antica casata toscana.

L’incontro è ormai una consuetudine dal 2012 per gli esponenti di questa famiglia, che ogni anno scelgono una località per ritrovarsi nel nome dell’albero genealogico.

Secondo alcune ricerche questo cognome era già presente nel XIII secolo in Casentino, per la precisione a Stia. Poi vari spostamenti li hanno condotti altrove e oggi il nome Basagni appare praticamente in tutta Italia, dalla Lombardia alla Calabria.

Per l’occasione il sindaco di Montemignaio Roberto Pertichini riceverà in municipio i partecipanti al raduno, “Con l’auspicio – dice il primo cittadino – che si tratti per tutti di una bella giornata all’insegna dell’amicizia e della convivialità, ma anche un’occasione da cogliere per scoprire e conoscere uno degli angoli più belli del nostro Casentino”.