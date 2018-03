Monte San Savino, nuova seduta congiunta del Consiglio Comunale e del Consiglio dei ragazzi

Questa mattina al Teatro Verdi di Monte San Savino si è svolta una nuova seduta congiunta del Consiglio Comunale e del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze alla quale hanno partecipato sia gli amministratori locali che i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio, accompagnati dai propri insegnanti.

La seduta congiunta fa seguito all’istituzione nel 2015 del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze, iniziativa voluta dall’Assessorato alla Scuola e alle Politiche Giovanili, rinnovata in data 29 Novembre 2017 con l’elezione dei nuovi rappresentanti degli studenti.

Nel programmare l’incontro è stata scelta una data simbolica, vicina al “compleanno” d’Italia, cioè la ricorrenza della nascita dello stato unitario del 17 Marzo 1861.

Anche stavolta, nello spirito di educazione al senso civico delle nuove generazioni e di un maggiore coinvolgimento dei giovanissimi nella gestione della cosa pubblica, gli alunni hanno elaborato una serie di istanze, richieste e segnalazioni che hanno presentato agli Amministratori.

Tali istanze riguardano in particolare interventi da realizzare nelle sedi scolastiche, nelle aree verdi, nei parchi giochi e negli spazi ludici e sportivi di tutto il territorio comunale, ma a questo si sono abbinate anche proposte per percorsi ciclabili, nuovi elementi di decoro e arredo urbano, politiche culturali e molto altro ancora. Tutte le proposte sono state recepite dagli Amministratori Comunali presenti, con l’impegno di prenderle in considerazione e programmare nuovi appuntamenti futuri per verificare lo stato di avanzamento.

“Un momento educativo importante” dichiara l’Assessore alla Scuola Erica Rampini “a cui però si combina anche un’utilità pratica perché il Consiglio delle ragazze e dei Ragazzi svolge in modo eccellente la funzione di ascolto della voce dei più giovani e aiuta il lavoro di noi amministratori. E’ mio desiderio ringraziare l’Istituto Comprensivo Savinese per la collaborazione prestata e l’Ufficio Scuola del Comune di Monte San Savino”.