Mese Blu dell’Autismo, anteprima al cinema Eden con la proiezione del film documentario Tommy e gli altri

L’Associazione Autismo Arezzo Onlus realizza una serie di eventi, durante tutto il mese di aprile, diversi tra loro ma uniti da un comune “filo conduttore” il BLU, il colore dell’autismo.

Quest’anno, seguendo le indicazioni nazionali ed internazionali, si snoderanno durante tutto il Mese Blu, il mese di Aprile.

L’Associazione Autismo Arezzo nasce per tutelare i diritti e la dignità delle persone con autismo e dei loro familiari.

L’obiettivo è semplice: migliorare la vita di tutte le persone con autismo e delle famiglie che li amano. Aiutare i genitori e gli assistenti con informazioni e risorse di qualità. Sostenere le famiglie con programmi educativi mirati aperti alla più ampia comunità. Sostenere l’inclusione per le persone nello spettro dell’autismo.

Lunedì 26 marzo è previsto il primo appuntamento di questo lungo percorso con la proiezione, presso il cinema Eden del film/documentario “TOMMY E GLI ALTRI” di Gianluca Nicoletti.

Le proiezioni saranno diverse: la mattina è dedicata e riservata agli studenti dell’ITIS di Arezzo, la sera, con inizio alle 21,15, sarà aperta a tutti. Il film Tommy e gli altri nasce da un’idea di Gianluca Nicoletti, giornalista, scrittore e padre di Tommy ragazzo autistico.

Diretto da Massimiliano Sbrolla (regista de Il viaggio di Sammy),il docu-film parte dalla riflessione “In Italia esistono solamente “bambini autistici”. La legge italiana, infatti, prevede programmi e cure per questi ragazzi solo fino al compimento del 18 anni, ma non contempla il caso di persone autistiche adulte.

Tommy e gli altri è stato ideato proprio per raccontare cosa succede alle persone affette da autismo quando diventano adulte, come si possono integrare in un società che non ha indicazioni precise riguardo i loro diritti.