Mercatale, il Comune di Cortona: “Quella strada non è di competenza aretina. La Lega pensi a conoscere il territorio”

In riferimento al comunicato della Lega riguardante la strada di collegamento tra Mercatale e Lisciano Niccone “è doveroso dare le corrette informazioni in quanto lo stesso comunicato fornisce dati e riferimenti non veri”. Attacca così la nota del Comune di Cortona.

“In primo luogo la strada sopracitata è una Strada Provinciale in gestione diretta della Provincia di Perugia, spiega l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Cortona Miriano Miniati, benché attraversi per alcuni Km il territorio cortonese, rimane di gestione e proprietà della Provincia di Perugia a cui è anche demandata per Legge la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Queste informazioni sono a conoscenza di tutta la popolazione di Mercatale e sono state anche affrontate nel corso di un recente incontro della Giunta Comunale con i cittadini di Mercatale e della Valdipierle, tenutosi nei mesi scorsi.

In questa stessa riunione, prosegue Miniati, abbiamo anche informato con progetti e dati alla mano dei due progetti ed interventi che riguardano Mercatale, uno riguarda il marciapiede e l’illuminazione di questo pezzo di strada; intervento già progettato e finanziato (costo di circa 40mila euro), sono in corso le procedure, con la Provincia di Perugia, per avere i nullaosta previsti, in quanto andremo ad operare in una proprietà non comunale. Per questo progetto siamo anche intervenuti assieme alla Provincia di Arezzo e sollecitando la Regione Toscana tramite l’Assessore alla Viabilità e Trasporti Vincenzo Ceccarelli per richiedere il passaggio della suddetta tratta di strada dalla Regione Umbria alla Regione Toscana per non avere in futuro questi problemi di competenze per la manutenzione e la messa in sicurezza della strada

Secondo importante progetto è quello che investe il nuovo Centro Polivalente di Mercatale, che è ubicato nella piazza centrale di Mercatale adiacente ai Giardini Pubblici. Un progetto importante dal punto di vista dell’investimento ma anche dal punto di vista sociale perché sarà il luogo di aggregazione dell’intera vallata.

Il progetto è esecutivo, siamo in attesa delle autorizzazioni del Genio Civile per poi procedere alla gara.

La nostra previsione, conclude l’Assessore Miniati, è che entro fine anno venga fatta la gara e nella primavera 2019 il completamento dell’opera (costo totale 250mila euro).

Se la Lega pensa di amministrare il territorio senza conoscerlo, proprio come nella vicenda di questa strada, parte molto male. Li invito a fare opposizione tenendo conto della realtà dei fatti e di come sono amministrate le frazioni anche perché i lavori già fatti e che verranno effettuati smentiscono in maniera clamorosa e diretta le loro affermazioni”.