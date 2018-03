Maxi uovo di Pasqua per i ragazzi di Casa di Rosa

Il Sansepolcro si affaccia anche nel sociale. Questa mattina una delegazione dei giocatori della prima squadra si è recata in visita ai ragazzi ospiti del centro “Casa di Rosa”. Un saluto in vista della Pasqua e hanno voluto rendere omaggio donando un maxi uovo di cioccolato. Un momento sicuramente importante, in un centro a carattere semiresidenziale – gestito dalla Cooperativa Sean – che ospita ragazzi diversamente abili i quali arrivano da tutti i Comuni della Valtiberina. Molto contenti anche gli ospiti – così come gli operatori – che si sono sbizzarriti formulando una serie di domande, anche curiose, ai giocatori del Vivi Altotevere Sansepolcro. Una mattinata che è terminata con una bella foto ricordo all’interno di una delle sale presenti nella struttura, proprio davanti a quell’uovo di pasqua tanto apprezzato dai ragazzi.