Mauro Bellachioma riceve il premio Melvin Jones Fellow

Prestigioso riconoscimento per il collega e amico Mauro Bellachioma, per anni volto di Teletruria e firma del Corriere di Arezzo, attualmente direttore della rivista Lionismo e componente dell’Ufficio stampa nazionale del Multidistretto Lions 108 Italy. Sabato scorso, durante la Charter night del Lions Club Città di Castello Host, Leda Puppa, Governatore del Distretto 108L (Lazio - Umbria - Sardegna), ha conferito a Mauro Bellachioma il Melvin Jones Fellow. Si tratta della più alta onorificenza lionistica, che viene attribuita a soci e non soci che si siano particolarmente distinti nelle loro attività per impegno, professionalità, spirito di servizio e attenzione verso la comunità. Nella stessa serata l'onorificenza e stata assegnata anche al socio Alessio Dorelli, imprenditore con esperienze manageriali di livello internazionale.