Maurizio Landini in visita alla Bekaert

Oggi Maurizio Landini è alle 17 davanti ai cancelli della Bekaert di Figline Valdarno, poi alle 19 parteciperà a un dibattito alla Festa Fiom Cgil a Firenze, dove domani sarà presente Francesca Re David (segretaria generale Fiom Cgil Nazionale).

E’ in corso la Festa Fiom Cgil Firenze negli spazi del Circolo della Rondinella del Torrino (lungarno Soderini). Ogni sera alle ore 18 la presentazione di un libro con autore, alle 19 un dibattito, a seguire la proiezione di un film e musica dal vivo. Non mancheranno gli stand gastronomici, la libreria ed il gioco dei tappi.

Per il Segretario Generale della Fiom Cgil di Firenze Daniele Calosi “Fiom in festa è occasione per confrontarci e discutere su temi che riguardano il nostro territorio ed il mondo del lavoro. Vi aspettiamo per riscoprire la socialità e il piacere di stare insieme perché insieme siamo più forti nella quotidianità come nelle battaglie per i diritti, per la giustizia e per il lavoro”.