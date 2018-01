Massima spesa, zero resa: Arezzo si gioca 100mila euro in biglietti della Lotteria Italia. Nessuna vincita

Massima spesa, zero resa. La Lotteria Italia è davvero avara con la provincia di Arezzo che – nonostante l’impressionante somma investita, quasi 100mila euro – per la prima volta in cinque anni rimane al palo. Nel gennaio 2014, 2015, 2016 e 2017 si erano registrate sempre due vincite. Lo scorso anno e nei due precedenti i tagliandi fortunati sono valsi 25mila euro ciascuno, ma quattro anni fa arrivò anche un sostanzioso premio da 60mila euro.

Un verdetto – quello dell’Epifania 2018 – che lascia doppiamente l’amaro in bocca: Arezzo, quest’anno, ha speso davvero molto per i biglietti della Lotteria Italia. Consolidando una tradizione che vuole la provincia ai vertici nazionali per quantità di biglietti comprati in relazione al numero dei residenti.

Quest’anno il rapporto arriva al 27%, più di un tagliando ogni quattro abitanti. Nessuna provincia in Toscana si avvicina a tanto. Arezzo (con un balzo di biglietti acquistati di oltre il 6% in un anno) è anche la seconda provincia per tagliandi comprati assoluti, circa la metà rispetto a quelli di Firenze.

Ecco, provincia per provincia, il quadro toscano:

PISTOIA 35.650

MASSA CARRARA 18.400

AREZZO 94.480

LUCCA 51.790

PISA 50.050

GROSSETO 24.850

LIVORNO 48.350

FIRENZE 202.230

SIENA 59.820

PRATO 20.720

TOTALE 606.340

@MattiaCialini