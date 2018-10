Maria Elena Boschi nelle foto di Oliviero Toscani, gli scatti per Maxim nella sua casa

Maria Elena Boschi è la protagonista della copertina di Maxim, la rivista dedicata agli uomini, in edicola da oggi. Il servizio fotografico è realizzato nella sua abitazione in Toscana ad opera del maestro Oliviero Toscani. E la notizia sta già facendo il giro del web. Il video che Maxim ha girato nel dietro le quinte, nella fase di realizzazione mostra l’ex ministro in giardino, in abiti semplici e per lo più sportivi e alla fine Meb è in camera da letto, sempre in versione senza trucco, naturale e con l’intento di passare un’immagine fresca, pulita, umana, ben diversa dai tailleur e dagli emendamenti.

Lei ha dichiarato di essersi divertita e di essersi messa in gioco, consapevole di non essere ne una modella, ne un’attrice. “Spero che questo servizio sia visto con simpatia”. Superate anche le difficoltà iniziali della parlamentare Pd che ha raccontato, come prima del servizio sia riuscita a dormire solo due ore, visti gli impegni alla Camera, ma che la stanchezza sia poi stata nascosta grazie al trucco, alla parrucchiera e alla bravura di Toscani.