Manutenzione strade e scuole, arrivano i finanziamenti alle Province: ad Arezzo 1,7 milioni all'anno fino al 2033

Via libera alla ripartizione dei 250 milioni assegnati dalla legge di Bilancio 2019 alle Province per la messa in sicurezza di strade e scuole di competenza. In sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali, è stata sancita negli scorsi giorni l'intesa che assegna alla Regione Toscana complessivamente circa 27 milioni: 1milione 699 mila euro alla Provincia di Arezzo al''anno fino al 2033, 2 milioni 677 mila euro a Grosseto, 5 milioni 595 mila euro a Siena.

"Si tratta di una decisione molto importante – commenta la deputata Chiara Gagnarli (M5S) – perché finalmente non è un contributo annuale ma pluriennale, dal 2019 al 2033, che consente di tornare a programmare interventi di manutenzione, dopo diversi anni di sostanziale azzeramento. In controtendenza rispetto ai Governi precedenti siamo riusciti a stanziare 250 milioni da destinare alle nostre Province. Le quote maggiori sono state assegnate a quelle Province che hanno dovuto maggiormente ridurre le spese per strade e scuole per effetto dei tagli alle risorse finanziarie. Una boccata di ossigeno non indifferente, dopo i numerosi tagli subiti in precedenza questo Governo mette sul piatto della bilancia stanziamenti che rappresentano da qui al 2033 una voce stabile nel bilancio dello Stato, pertanto incrementabile negli anni a venire, e una misura strutturale che consentirà ai nostri enti di tornare finalmente a programmare gli interventi e di uscire dalla fase di incertezza che ha caratterizzato gli ultimi anni".