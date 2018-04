Manifestazione in difesa delle lavoratrici Agorà al Rossellino, nella giornata mondiale della salute

Si terrà tra una settimana, sabato 7 aprile ad Arezzo la manifestazione organizzata in difesa delle lavoratrici della cooperativa Agorà che da mesi in percepiscono lo stipendio. Il sit in si terrà nel piazzale del Rossellino ed è organizzato dal Comitato per la salute casentinese. Non è un giorno scelto per caso, infatti il 7 aprile ricorre la giornata mondiale della salute, istituita nel 1948, scegliendo come data quella della fondazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

“Per il rispetto del diritto al lavoro, del diritto alla salute e alle cure, per la dignità dei soci lavoratori” si legge nel volantino distribuito.

Ma si legge anche: “Sono invitate tutte le forze politiche regionali e i sindacati, tranne Cgil e Cisl”.