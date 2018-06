Maltempo a Cortona, Rossi: “Interventi sulle criticità e microcredito per le aziende colpite”

“Valuteremo in tempi rapidissimi la richiesta di stato di emergenza regionale avanzata dal Comune di Cortona. La Regione agirà tempestivamente per affrontare le criticità idrogeologiche e per sostenere l’attività degli imprenditori che hanno subito danni”. Il presidente della Toscana Enrico Rossi assicura la massima attenzione per i gravi disagi causati dalla “bomba d’acqua” che ha colpito alcune aree del cortonese.

“Appena concluso l’iter – prosegue – partiranno gli interventi di ripristino e verranno attivati gli strumenti di microcredito per consentire una piena e pronta ripresa delle attività produttive”.