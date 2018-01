L’Unione dei comuni della Valtiberina celebra i 70 anni della Costituzione

L’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina celebra il compimento del settantesimo anno di vigenza della Costituzione (1° gennaio 1948-2018) con una serie di iniziative volute e coordinate dal presidente Alberto Santucci che si svolgeranno a più riprese durante il presente mese di gennaio. Una Costituzione Personalizzata dall’Unione Montana per tutti i suoi consiglieri e dipendenti, un commento esplicativo scritto di pugno dal presidente, ed un Consiglio monotematico e aperto sulla Costituzione – onorato dalla presenza in Sala Consiliare “Ottorino Goretti” del Presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani – sono già tre delle iniziative poste in atto per celebrare come si conviene una simile ricorrenza “costituzionale”. Il Consiglio dell’Unione monotematico sulla Costituzione sarà aperto agli interventi del pubblico presente.