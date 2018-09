La vice presidente del consiglio regionale della Toscana, Lucia De Robertis, si è sposata con il collega giornalista Carlo Gabellini. Ex assessore in Comune ad Arezzo, De Robertis ricopre oggi il ruolo di consigliere in Regione con il Partito Democratico. La cerimonia è avvenuta lo scorso 9 agosto, la notizia è però emersa in queste ore.

A Lucia e Carlo congratulazioni da parte della redazione di Arezzo Notizie.

Lucia De Robertis

Carlo Gabellini