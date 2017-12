Lotta agli abusi, crescita del territorio, sicurezza e controlli. Il bilancio del prefetto Clara Vaccaro

Sicurezza, lavoro, cultura della legalità. Ma anche prevenzione, accoglienza e percorsi di inclusione sociale.

Sono questi soltanto alcuni dei temi e degli aspetti che hanno caratterizzato il 2017 della prefettura di Arezzo dove, da un anno e tre mesi in rappresentanza del governo italiano si è insediata il prefetto Clara Vaccaro.

“Nell’anno che si sta per chiudere – ha sottolineato il prefetto – abbiamo affrontato molti momenti diversi. Sono stati 12 mesi intensi. Dai fatti di agosto alla questione del Colle del Pionta, dal tema sicurezza alle misure straordinarie antiterrorismo. Fino ad arrivare alle tante iniziative rivolte alle scuole sul tema degli abusi. L’obiettivo primario è stato quello di creare una rete volta alla valorizzazione del territorio e alla prevenzione di situazioni degradanti o insicure. Abbiamo gettato le basi per riuscire in questo intento”.



Particolare attenzione è stata riservata anche al tema dell’accoglienza di richiedenti asilo. Un frangente delicato quanto cruciale per la vita della comunità locale. In questo senso non sono mancati i confronti con i sindaci del territorio e le iniziative volte a garantire una corretta integrazione sia sul fronte sociale che lavorativo dei migranti.

“E’ importante riuscire a creare anche in questo ambito – prosegue il prefetto Vaccaro – una rete che spinga i richiedenti asilo ad integrarsi al meglio nel nostro tessuto sociale. Per farlo è ovviamente indispensabile che apprendano il rispetto delle regole in vigore nel Paese che li sta accogliendo. Altrettanto fondamentale è che essi possano essere inseriti legalmente nel mondo del lavoro”.

In copertina l’intervista completa al prefetto Clara Vaccaro.