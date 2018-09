L’odissea per la visita ortopedica, dalla Asl: “Ci scusiamo, il percorso non ha funzionato, lo rivedremo”

“Relativamente al caso del 77enne con il gesso che non ha potuto usufruire della visita ortopedica al San Donato sabato scorso, la Asl Toscana sud est si scusa con l’uomo per il disagio vissuto, causato in primis dalla concomitanza tra orario di visita e orario per la radiografia (entrambi alle 9,15).”

Con una nota ufficiale l’azienda sanitaria risponde sul caso sollevato da Arezzo Notizie dell’uomo di circa 80 anni che non è riuscito a fare il controllo con l’ortopedico per il piede ingessato da alcuni giorni. L’uomo recatosi in ospedale accompagnato dalla figlia incinta di 5 mesi per le radiografie e la visita di controllo fissata con l’ortopedico, non ha trovato il medico in ambulatorio e nessuno è riuscito dargli una spiegazione sul momento. Dopo aver sporto reclamo e passate quasi 4 ore è tornato a casa.

La Asl ha internamente ricostruito quanto accaduto per poi ammettere che il meccanismo non ha funzionato e che sarà rivisto partendo proprio dal disguido subito da questo anziano cittadino.

“Telefonicamente, in questi casi, il Cup fa presente che il paziente si può presentare mezz’ora prima per fare l’esame e poi recarsi dall’ortopedico all’ora concordata. Però, evidentemente, il percorso questa volta non ha funzionato come dovrebbe. L’Azienda cercherà di migliorare la sincronizzazione delle attività e delle prenotazioni, in modo da evitare che si ripresentino situazioni di questo tipo e si impegna a rivedere il percorso di controllo ortopedico, partendo proprio dal problema sollevato dal cittadino.”

