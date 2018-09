Lo sfogo di un’insegnante precaria: “Perché devo fare un viaggio di tre ore senza la certezza della cattedra?”

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una nostra lettrice, insegnante precaria, che aveva fatto richiesta per un un anno di supplenza all’istituto Fanfani Camaiti di Pieve Santo Stefano. Dopo essersi candidata, le è stato chiesto di presentarsi a scuola, senza però la certezza di avere il posto.

Non è la prima volta che accade, dice, e non è giusto che chi ha altro impiego o chi vive lontano non possa fare delega. Ma non è norma il fatto che dopo l’accettazione si possa avere la consueta conferma telefonica dell’eventuale supplenza e quindi aver diritto a 24-48 ore per potersi presentare? Non è giusto che una persona debba presentarsi lì a prescindere, rischiando non gli venga assegnata alcuna cattedra. Se poi mi arrivano tali email, mi passa del tutto la voglia. Ho un lavoro nel privato part time a 3 ore dalla scuola, non posso permettermi di assentarmi a vuoto, ma è mio diritto avere un lavoro nel privato, così come sapere se il posto spetta a me oppure no. E se avessi fatto domanda a Bolzano, dalla Toscana sarei dovuta andare lì, rischiando di non aver la cattedra dopo soldi spesi e tempo sprecato?