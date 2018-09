Lingua e cultura cinese, al via ad Arezzo una nuova edizione del corso organizzato da Dipartimento dell’Università di Siena e Camera di Commercio

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione in Lingua e cultura cinese presso il Dipartimento di Scienze della formazione e della comunicazione interculturale dell’Università di Siena con sede ad Arezzo. Il corso, organizzato per il quarto anno consecutivo in collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo, è rivolto a principianti ed è aperto a imprenditori, professionisti, studenti e a chiunque sia interessato a interagire con parlanti cinesi, in modo efficace seppure a livello elementare, nelle più comuni situazioni della vita quotidiana e professionale. Con questo corso, università ed ente camerale vogliono in particolare sostenere le imprese nei processi di internazionalizzazione.

Il corso viene proposto su due livelli: per principianti, che potranno acquisire una buona preparazione per accedere all’esame HSK1 (Hanyu Shuiping Kaoshi, unico certificato di conoscenza della lingua ufficialmente riconosciuto dalla Repubblica Popolare Cinese) e per chi già possiede questo certificato e vuole prepararsi per accedere all’esame HSK2.

Le lezioni, complessivamente 60 ore, si svolgeranno da dicembre a giugno ad Arezzo, nelle aule del campus universitario del Pionta (viale Cittadini). Il lettorato sarà curato da docenti madrelingua dell’Università Normale dello Zhejiang, legata all’Università di Siena e in particolare al Dipartimento con sede ad Arezzo da un accordo di cooperazione accademica.

La tassa di iscrizione è di 350 euro. La domande di partecipazione devono essere presentate entro il 31 ottobre esclusivamente online nel sito dell’Università di Siena https://segreteriaonline.unisi.it. Informazioni nel sito del Dipartimento universitario www.dsfuci.unisi.it, email corso.cinese@unisi.it, telefono 0575 926285.