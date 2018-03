Liceo Esabac Colonna di Arezzo e Notre-Dame des Minimes di Lione: inaugurato il quarto anno di scambio

Il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, con il dirigente del Liceo Colonna di Arezzo Gatteschi Maurizio, inaugurano domani alle ore 10 nel Comune di Arezzo il quarto anno di scambio del Liceo Esabac Colonna di Arezzo con il Liceo Notre-Dame des Minimes di Lione.

Per una settimana gli alunni francesi saranno ospitati nelle famiglie della classe 2L EsaBac, per lo scambio culturale che li ha portati in Francia nel mese di Dicembre 2017. Gli alunni della 2L EsaBac del Liceo Colonna faranno le guide in francese dei monumenti e dei musei più importanti di Arezzo, con la visita delle dimore di illustri aretini come Petrarca e Vasari. nonché a Firenze e a Siena. Romanice loqui, parlare romanzo tra parlanti di lingue neolatine, questo il titolo dello scambio in entrata, che gli studenti mecenati del Liceo EsaBac Vittoria Colonna cureranno, con l’ausilio del docente di francese prof. Badiali Massimiliano e della madrelingua Cardot Brigitte, attraverso la documentazione dell’iniziativa con riprese video e fotografiche. Viaggiare, conoscere lingue e culture nuove è il motto del Liceo Colonna, che non dimentica l’immensa ricchezza storico-culturale del nostro patrimonio artistico.