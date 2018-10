Il liceo Colonna e la pratica sportiva nel progetto “D'(a)mare”

Si è concluso con un grande successo il progetto sportivo ” SPORT D'(A)MARE “, rivolto alle classi Seconde del Liceo Vittoria Colonna, in una cornice da sogno, la splendida Costa degli Etruschi in Toscana. Sotto il sole della Maremma, i partecipanti, dal primo al cinque di ottobre 2018 , hanno provato l’ebbrezza della vela, la fatica della mountain bike e della maratona. I Colonnini hanno temprato il loro corpo, sudando nella moderna palestra della struttura ricettiva e usufruendo delle attrezzature sportive, nonché l’anima nel respiro del mare e dell’animazione serale. Il Liceo Colonna ha sviluppato questo progetto didattico di educazione ambientale, finalizzato alla diffusione della conoscenza dell’ambiente marino e costiero.

L’obiettivo è stato quello di sensibilizzare gli alunni verso il rispetto dell’ambiente tramite l’esperienza diretta ed il divertimento. coniugando avventura, cultura e sport. Lo sport svolge un ruolo significativo nello sviluppo della persona: è un’opportunità per tenere in allenamento non solo il fisico, ma anche la mente. Nel caso dei giovani, come nota la professoressa Tiziana Galantini referente del Progetto, l’attività sportiva svolge funzioni rilevanti a servizio della crescita degli alunni, permettendo di sperimentare emozioni forti legate tanto al successo quanto alla sconfitta e aiutando a riconoscere le potenzialità del proprio corpo. In questo senso l’attività sportiva del Progetto d’(A)mare ha permesso agli alunni di misurarsi con il proprio valore e autostima. Per questo motivo ii Liceo Colonna- scrive il Referente Studenti prof. Badiali- pone al centro la funzione educativa della pratica dello sport svolto nella scuola, che si trova a formare non solo l’anima, ma anche il corpo di ragazzi proprio nel delicato momento in cui cercano di assumere un ruolo sociale.