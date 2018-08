Lfi ottiene il ritorno all’abbonamento da 10 mesi per studenti: “Nonostante gli sforzi, siamo costretti a far viaggiare i treni a 50”

Nota del Gruppo Tft di Lfi a firma del presidente Maurizio Seri.

Tft spa del Gruppo Lfi spa in accordo con la Regione Toscana, ha richiesto e ottenuto anche per il servizio di trasporto ferroviario il ritorno all’abbonamento 10 mesi studenti così da venire incontro alle comprensive richieste degli utenti in un momento in cui l’azienda, nonostante gli sforzi economici e professionali profusi, si trova costretta, suo malgrado, a far viaggiare i treni a 50 Km/h in base alle disposizioni Ansf sulla sicurezza ferroviaria per tutte le ferrovie minori del Paese.